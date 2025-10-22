В ЛНР более 132 тыс. абонентов остались без воды из-за аварии

Восстановление прежнего режима и объема подачи воды будет проходить ориентировочно до 25 октября

ЛУГАНСК, 22 октября. /ТАСС/. Свыше 132 тыс. абонентов в ряде поселений Луганской Народной Республики остались без воды из-за аварии на магистральном водоводе, сообщили ТАСС в пресс-службе компании "Лугансквода".

"22 октября 2025 по причине аварии на магистральном водоводе Алчевского управления прекращена подача воды 132 162 абонентам. Восстановление прежнего режима и объема подачи воды будет проходить поэтапно - ориентировочно до 25 октября", - сказал собеседник агентства.

Уточняется, что в 18 поселений ЛНР подача поды прекращена полностью, в город Алчевск - на 50%, в Брянке, Перевальске и относящихся к нему поселениях водоснабжение сокращено на 80%.