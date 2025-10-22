ВС частично реабилитировал военного, перешедшего на сторону немцев в годы войны

Антисоветская агитация и пропаганда больше не считаются общественно опасными деяниями, отметили в Верховном суде России

МОСКВА, 22 октября./ТАСС/. Верховный суд России частично реабилитировал посмертно бывшего военнослужащего РККА, который перешел на сторону вермахта в годы Великой Отечественной войны, а потом вернулся в СССР и занялся антисоветской агитацией. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"В суде установлено, что Александр Кунцевич, 1896 года рождения, во время Великой Отечественной войны перешел на сторону врага. Вернувшись по репатриации из Германии на территорию СССР в город Псков, он начал вести антисоветскую агитацию, направленную на дискредитацию существовавшего строя", - сказано в сообщении пресс-службы. Согласно информации суда, в 1950 году на особом совещании при Министерстве госбезопасности СССР его приговорили к 10 годам заключения в исправительно-трудовом лагере за измену Родине (ст. 5 8-1а УК РСФСР) и контрреволюционную агитацию (ч. 1 ст. 58-10 УК РСФСР).

"Судебной коллегией по уголовным делам Верховного суда Российской Федерации принято решение о частичной реабилитации Кунцевича. Согласно закону "О реабилитации жертв политических репрессий" антисоветская агитация и пропаганда больше не считаются общественно опасными деяниями", - заявили в пресс-службе. В ВС РФ подчеркнули, что люди, осужденные за такие действия, реабилитируются вне зависимости от того, было ли обвинение фактически обоснованным.