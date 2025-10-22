В Донецке провели акцию памяти воинов, павших на полях сражений

В ходе мероприятия прошла минута молчания и памятный митинг

© Сергей Гаврилюк/ ТАСС

ДОНЕЦК, 22 октября. /ТАСС/. Мемориальная акция "День белых журавлей" в честь павших на полях сражений воинов России прошла в Ленинском районе Донецка, передает корреспондент ТАСС.

Акцию провели у советского мемориала "Жертвам фашизма", представляющего собой шесть 12-метровых пилонов, которые венчает лавровый венок. Памятник установлен на холме, на вершине - Вечный огонь. Почтить память павших воинов пришли около 80 человек - молодежные активисты и другие дончане.

"Мы рассказали и о памятной дате, и о памятнике, у которого мы сейчас находимся, где мы возложили цветы, для того, чтобы молодежь помнила и чтила. Я думаю, что у нас, в ДНР, с этим проблем не будет. Мы действительно стараемся, все наши организации стараются, чтобы патриотическое воспитание было впереди", - сказал журналистам руководитель Ресурсного центра поддержки добровольчества в ДНР Александр Батченков.

В ходе мероприятия прошла минута молчания и памятный митинг. В завершение дончане возложили цветы к Вечному огню.

День белых журавлей - памятная дата, посвященная воинам, павшим на полях сражений. Традиция зародилась в Дагестане в 1986 году, затем распространилась на другие регионы РФ.