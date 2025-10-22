В ООН отметили замедление темпов сокращения площади лесов в мире

Ежегодные потери ранее составляли 10,7 млн га

Редакция сайта ТАСС

РИМ, 22 октября. /ТАСС/. Площадь лесов на Земле сокращается в последние 10 лет в среднем на 4,12 млн га в год, что более чем в два раза ниже темпов ее сокращения в последнее десятилетие XX века, когда ежегодные потери составляли 10,7 млн га. Эти данные приведены в докладе Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных Наций (ФАО), согласно которому наиболее обширными лесами в мире располагает Россия - 20% их общей площади.

"Годовые темпы чистой убыли лесов снизились с 10,7 млн га в год в 1990-2000 годах до 4,12 млн га в год в 2015-2025 годах. Такая динамика стала результатом сокращения масштабов обезлесения в одних странах и расширения площади лесов в других", - отметила ФАО, подчеркнув, что эта тенденция "вселяет оптимизм".

Согласно докладу "Глобальная оценка лесных ресурсов", который ФАО публикует раз в пять лет, леса занимают сейчас 4,14 млрд га, то есть 32% суши. Помимо замедления темпов обезлесения ФАО отметила и другие позитивные тенденции: более половины площади лесов в мире теперь "охвачены долгосрочными планами управления", а пятая ее часть отнесена к официально охраняемым территориям. Вместе с тем, как подчеркнули в организации, лесные экосистемы "продолжают сталкиваться с проблемами", и темпы обезлесения "по-прежнему слишком высоки".

Наибольшую площадь лесов в мире имеет Россия - 832 630 тыс. га, или 20% общей площади. Далее в первой пятерке - Бразилия (12%), Канада (9%), США (7%) и Китай (5%). Как подчеркнули в ФАО, "леса важны для продовольственной безопасности, жизнеобеспечения местного населения и обеспечения возобновляемыми биоматериалами и энергией". Они "помогают регулировать глобальный углеродный и гидрологический циклы и могут снизить риски и последствия засух, опустынивания, эрозии почвы, оползней и наводнений".