Народный фронт доставил в Красный Луч 1 тонну питьевой воды

В ближайшие несколько дней организация планирует привезти в город еще 5 тонн воды

Редакция сайта ТАСС

ЛУГАНСК, 22 октября. /ТАСС/. Луганское региональное отделение Народного фронта доставило социально уязвимым жителям Красного Луча Луганской Народной Республики - пенсионерам, инвалидам и многодетным семьям - 1 тонну питьевой воды. Как сообщила ТАСС пресс-секретарь луганского реготделения движения Мария Белецкая, жители Красного Луча столкнулись с гидрологической засухой, вызвавшей обмеление Елизаветовского водохранилища.

"В условиях продолжающейся гидрологической засухи, вызвавшей обмеление Елизаветовского водохранилища - основного источника водоснабжения города Красный Луч и Антрацитовского района, - Народный фронт организовал оперативную доставку питьевой воды. Всего за два дня в город было доставлено 1 тонн бутилированной воды, которая распределена среди социально уязвимых категорий граждан: пенсионеров, многодетных семей, людей с ограниченными возможностями", - сказала она.

Белецкая уточнила, что Народный фронт продолжит оказывать помощь жителям Красного Луча - в ближайшие несколько дней организация намерена доставить в город еще 5 тонн питьевой воды. Помощь населению активисты оказывают в рамках проекта "Все для Победы!".

29 сентября в кабмине ЛНР сообщали, что специалисты намерены досрочно завершить строительство новой нитки магистрального трубопровода на Антрацит и Красный Луч. Причиной острого дефицита воды в Антраците и Красном Луче является гидрологическая засуха. Из-за погодных условий обмелел источник, из которого вода добывалась для этих территорий. Отмечается, что трубопровод будет предназначен для снабжения городов из другого водоема. Работы ведет Фонд развития территорий. Срок сдачи объекта - 2026 год, но его планируют сдать досрочно - этой осенью.