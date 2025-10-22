Путин приветствовал участников конгресса "Национальное здравоохранение - 2025"

Президент РФ отметил, что конгресс способствует всестороннему обсуждению развития здравоохранения

Редакция сайта ТАСС

© Вячеслав Прокофьев/ ТАСС

МОСКВА, 22 октября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин направил приветствие участникам IV Национального конгресса с международным участием "Национальное здравоохранение - 2025", отметив, что он способствует всестороннему обсуждению развития здравоохранения.

"За прошедшие годы ваш авторитетный форум убедительно доказал свою востребованность, предоставил российским и зарубежным врачам, экспертам, управленцам в сфере медицины хорошую возможность всесторонне обсудить ключевые вопросы развития здравоохранения, обменяться мнениями о путях и перспективах модернизации медицинских учреждений, реализации программ профилактики заболеваний, улучшения лекарственного обеспечения", - говорится в послании, опубликованном на сайте Кремля.

Глава государства отметил необходимость последовательно повышать качество и доступность медицинской помощи. Он подчеркнул, что для этого нужно активнее вводить в практику новые медицинские и цифровые технологии, методы диагностики, лечения и реабилитации. "И, конечно, оснащать больницы, поликлиники, фельдшерско-акушерские пункты современным оборудованием, уделять особое внимание подготовке кадров. От этого напрямую зависит укрепление здоровья и увеличение продолжительности жизни наших граждан", - добавил Путин.

Президент выразил уверенность, что выдвинутые на мероприятии предложения и рекомендации поспособствуют решению этих ответственных задач, а также будут содействовать совершенствованию государственной политики в области здравоохранения, углублению содержательного международного партнерства. Путин пожелал съезду плодотворной работы, а его участникам - интересных дискуссий и всего самого доброго.

Четвертый национальный конгресс с международным участием "Национальное здравоохранение" проходит в Москве 22-23 октября. Организаторы конгресса - Министерство здравоохранения Российской Федерации и Фонд Росконгресс. Организационным партнером мероприятия выступает ФГБУ "ЦНИИОИЗ" Минздрава России.

ТАСС - информационный партнер конгресса.