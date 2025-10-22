Отец Илона Маска посоветует сыновьям посетить Казань

Бизнесмен Эррол Маск отметил уровень благоустройства города

Редакция сайта ТАСС

Эррол Маск © Егор Алеев/ ТАСС

КАЗАНЬ, 22 октября. /ТАСС/. Инженер, бизнесмен, отец Илона Маска Эррол Маск высоко оценил уровень благоустройства Казани и заявил, что обязательно посоветует своим сыновьям посетить столицу Татарстана. Об этом он рассказал на встрече с представителями IT-сообщества Татарстана в IT-парке имени Башира Рамеева в Казани.

"Казань - это прекрасный сюрприз, какое красивое место. Какой абсолютно выдающийся город. Никогда не подумаешь, что ему тысяча лет. Он выглядит так, будто его построили вчера. <…> Первое, что я хочу сделать, когда вернусь, это рассказать своим двум мальчикам - у меня два сына, Илон и Кимбал - они должны приехать и увидеть это", - сказал Маск.

Он особо отметил качество градостроительного планирования. "Если вы много путешествуете - а я путешествую много - вы видите, как другие города не сделали того, что здесь сделано. В городе очевидно планирование: типы дорог, освещение. Это действительно уровень первого мира", - подчеркнул бизнесмен.