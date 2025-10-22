СФ упростил процедуру подтверждения гражданства России по рождению

Теперь заявление можно будет подать в электронном формате, однако нововведение будет распространяться только на предоставление документа в территориальный орган МВД

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 22 октября. /ТАСС/. Совет Федерации на пленарном заседании одобрил закон, который предусматривает возможность подавать в электронной форме заявления для подтверждения у детей российского гражданства по рождению.

Изменения внесены в закон "О гражданстве Российской Федерации". Согласно действующим нормам, заявление для подтверждения российского гражданства по рождению может подать родитель ребенка, опекун, попечитель или руководитель организации для детей-сирот, в которую помещен ребенок. Документ нужно предоставлять в территориальный орган МВД (непосредственно или через подведомственное предприятие), дипломатическое представительство или консульское учреждение. При этом заявитель обязательно должен подавать документ очно. Как отмечается в пояснительной записке, это требование влечет временные, организационные и другие издержки для граждан.

Согласно одобренному закону, теперь такое заявление можно будет подать в электронном формате, однако нововведение будет распространяться только на предоставление документа в территориальный орган министерства внутренних дел. Порядок подачи электронного заявления установит МВД.

В случае подписания закона президентом РФ он вступит в силу по прошествии 180 дней с момента опубликования.