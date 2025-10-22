ОНФ: почти 190 тыс. рейсов с гумпомощью прошли по платным трассам бесплатно

МОСКВА, 22 октября. /ТАСС/. Волонтеры и гуманитарные организации совершили почти 190 тысяч рейсов по доставке гуманитарных грузов по федеральным платным трассам в рамках программы бесплатного проезда. Об этом сообщили в Народном фронте.

Программа действует с июня 2024 года на основании соглашения между "Добро.рф", Народным фронтом и государственной компанией "Автодор". "За это время выполнено 188 958 рейсов с гуманитарными грузами, направленными в новые и приграничные регионы. В 2024 году - 33 тысячи рейсов, за девять месяцев 2025 года - почти 156 тысяч", - сказали в Народном фронте.

Грузы доставляются в ДНР, ЛНР, Херсонскую и Запорожскую области, а также в Брянскую, Белгородскую, Воронежскую, Курскую и Ростовскую области, Краснодарский край и Крым. Получателями помощи становятся социальные учреждения, пожилые люди, многодетные семьи и военнослужащие.

Как отметил председатель комитета Госдумы по молодежной политике и руководитель "Добро.рф" Артем Метелев, программа позволяет быстрее и безопаснее доставлять помощь. "Возможность курсировать по федеральным трассам бесплатно обеспечена для удобства и экономии, чтобы каждый, кто проявил ответственность и готовность доставить гуманитарные грузы, мог это сделать быстро и без преград", - подчеркнул Метелев.

Руководитель исполкома Народного фронта Михаил Кузнецов отметил, что программа стала частью национальной системы гражданской поддержки. По его словам, "экономия на проезде позволяет волонтерам направлять сотни миллионов рублей на закупку дронов, средств защиты и гуманитарных товаров, необходимых на передовой".

Подать заявку на бесплатный проезд могут физические лица, НКО и добровольческие объединения через "Добро.рф". Заявку нужно оформить не позднее чем за три дня до выезда, после чего транспорт вносится в реестр "Автодора" и получает право бесплатного проезда.