В России 6 млн онкобольных получают лекарства по ОМС

В рамках госпрограммы "Развитие здравоохранения" за счет федерального бюджета лекарства получают свыше 8 млн человек, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова

МОСКВА, 22 октября. /ТАСС/. Более 6 млн человек с онкологическими заболеваниями в РФ получают лекарства в рамках ОМС, и свыше 8 млн - за счет федерального бюджета. Об этом сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова на Национальном конгрессе "Национальное здравоохранение".

"Обеспечиваем граждан лекарственными препаратами и медицинскими изделиями. В рамках госпрограммы "Развитие здравоохранения" за счет федерального бюджета лекарства получают свыше 8 млн человек, а в рамках ОМС - более 6 млн больных онкологическими заболеваниями", - сказала она.

Голикова добавила, что 85% закупаемых государством лекарственных препаратов - это отечественная продукция. При этом федеральный бюджет берет на себя в основном самые дорогостоящие случаи или ситуации, когда лекарственные препараты жизненно необходимы. Также более 18 млн граждан обеспечиваются лекарствами за средства региональных бюджетов.

"В рамках национальных проектов "Продолжительная и активная жизнь" и "Семья" продолжаем укреплять и развивать медицинскую инфраструктуру. До конца 2030 года это более 4 тысяч медицинских подразделений и свыше 45 тысяч закупаемых медицинских изделий, почти половина которых - российского производства", - добавила она.

Четвертый национальный конгресс с международным участием "Национальное здравоохранение" проходит в Москве 22-23 октября. Организаторы конгресса - Министерство здравоохранения Российской Федерации и Фонд Росконгресс. Организационным партнером мероприятия выступает ФГБУ "ЦНИИОИЗ" Минздрава России.

