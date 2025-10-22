Бастрыкин вручил Михалкову медаль СК "За чистоту помыслов и благородство дел"

Глава Следственного комитета выразил признательность режиссеру за его содействие в вопросах патриотического воспитания молодежи

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 22 октября. /ТАСС/. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поздравил с юбилеем режиссера Никиту Михалкова и вручил ему ведомственную медаль "За чистоту помыслов и благородство дел". Об этом сообщили в пресс-службе СК РФ.

"Александр Иванович Бастрыкин принял участие в торжественном мероприятии, посвященном юбилею знаменитого режиссера, сценариста, актера, телеведущего и общественного деятеля, народного артиста РСФСР, Героя Труда РФ, председателя правления Союза кинематографистов России, Почетного члена Общественного совета при СК РФ Никиты Сергеевича Михалкова. <…> Глава ведомства также выразил признательность великому режиссеру за его содействие в вопросах патриотического воспитания молодежи и вручил медаль СК России "За чистоту помыслов и благородство дел", - говорится в сообщении.

Поздравив Михалкова с юбилеем, председатель СК отметил его огромный вклад в отечественное киноискусство, верность интересам Родины и готовность отстаивать свои убеждения. В завершение встречи Бастрыкин пожелал Михалкову крепкого здоровья, вдохновения, новых творческих успехов и энтузиазма.