Мишустин призвал делать все возможное для обеспечения достойных зарплат медиков

Премьер отметил, что по поручению президента уже введены финансовые надбавки для сотрудников первичного звена здравоохранения
10:54

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин

© Дмитрий Астахов/ POOL/ ТАСС

МОСКВА, 22 октября. /ТАСС/. Необходимо и дальше работать над улучшением условий труда российских медиков и обеспечением их достойными зарплатами. Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин в видеообращении к участникам конгресса "Национальное здравоохранение".

"Важно и дальше делать все возможное, чтобы улучшить условия труда наших медиков, обеспечить им достойные зарплаты", - указал глава кабмина. Он отметил, что по поручению президента уже введены финансовые надбавки для сотрудников первичного звена здравоохранения, "повышены выплаты для тех, кто работает в сельской местности, районных центрах и малых городах".

Мишустин подчеркнул, что доступность медицинской помощи всегда находится в зоне внимания кабмина. В ходе реализации нацпроекта "Здравоохранение" была обновлена материально-техническая база медицинских учреждений. "Поликлиники получили новые автомобили, передвижные комплексы. Построено или отремонтировано свыше 10 тыс. организаций первичного звена. В них поставлено более 230 тыс. единиц оборудования, 60% которого уже отечественное. Ввели в эксплуатацию 21 детскую больницу", - пояснил премьер.

Мишустин выразил благодарность сотрудникам сферы здравоохранения за преданность профессии и заботу о пациентах. "За доброе отношение и за доброе сердце", - добавил он. 

