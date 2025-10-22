Разработку ученых вуза Бурятии начали использовать при лечении бойцов СВО

Также инновационным покрытием заинтересовались медики Вьетнама, Мьянмы и Монголии

ВЛАДИВОСТОК, 22 октября. /ТАСС/. Разработка ученых Бурятского государственного университета имени Доржи Банзарова - инновационное раневое покрытие NovoSkin, созданное на основе коллаген-ламининовой матрицы стало использоваться для лечения раненных участников специальной военной операции (СВО). Об этом сообщил в пресс-центре ТАСС во Владивостоке генеральный директор компании "Шэнэскин" Юрий Балханов.

"Есть участники специальной военной операции, при лечении которых успешно использована наша разработка", - сказал Балханов, добавив, что сотрудничество с военными медиками налажено и развивается.

Также разработкой бурятских ученых, предназначенной для эффективного лечения ожогов, длительно не заживающих ран и трофических язв, заинтересовались медики Вьетнама, Мьянмы и Монголии. Продукцию закупают медучреждения Москвы, Санкт-Петербург, Московской и Ленинградской областей.

Научная разработка - продукт компании "Шэнэскин", которая является резидентом Промышленного парка Бурятии и инновационного центра "Сколково", получателем мер господдержки от республиканского Минпромторга и регионального центра "Мой бизнес". Компания получила регистрационное удостоверение на медицинское изделие, патент в Европе и Китае, а также принимала участие в Восточном экономическом форуме, Международной форуме "Огнестрельная рана. Хирургия повреждений", международных бизнес-миссиях. Ранее было получено регистрационное удостоверение Росздравнадзора России.

Участники научной разработки - ученые Бурятского государственного университета имени Доржи Банзарова, вуз - участник программы "Приоритет 2030". В университет организовано Малое инновационное предприятие (МИП) "Байкальский центр биотехнологий". Главное направление деятельности МИП, созданного с медцентром "Диагрупп" на основе государственно-частного партнерства, - разработка фундаментальных и прикладных методов биотехнологии и внедрение результатов тканевой инженерии и молекулярно-генетических исследований в клиническую практику.