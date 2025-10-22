Мишустин: мединфраструктуру для детей и матерей будут развивать по всей России

Премьер отметил, что современное оборудование для передового лечения поставят в 142 перинатальных центрах

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин © Александр Астафьев/ POOL/ ТАСС

МОСКВА, 22 октября. /ТАСС/. Медицинскую инфраструктуру для детей и матерей продолжат развивать по всей стране в рамках нацпроекта "Семья". Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в видеообращении к участникам конгресса "Национальное здравоохранение".

"По нацпроекту "Семья" будем дальше развивать медицинскую инфраструктуру для детей и матерей по всей России", - отметил он. "Запланировано открытие свыше 330 женских консультаций - более чем в половине регионов страны, причем в первую очередь для жителей сельских населенных пунктов и небольших городов", - добавил премьер.

Кроме того, современное оборудование для передового лечения детей, их матерей и беременных поставят в 142 перинатальных центрах, включая девять федеральных, сказал Мишустин.