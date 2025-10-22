Дальний Восток может стать центром кинопроизводства РФ

В регионе активно развиваются креативные кластеры

МОСКВА, 22 октября. /ТАСС/. Дальний Восток способен стать не только площадкой для местных кинопроектов, но и важным центром кинопроизводства для всей страны. Об этом на пресс-конференции в ТАСС сообщила заместитель министра РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Эльвира Нургалиева.

"Мы видим большой потенциал в нашем макрорегионе не только к производству фильмов внутри территории, но и к становлению полноценным хабом, в том числе для кинематографа для всей страны", - сказала она на пресс-конференции, посвященной объявлению итогов первого Дальневосточного грантового конкурса Фонда кино и перспективам кинопроизводства в Дальневосточном федеральном округе (ДФО).

Нургалиева отметила, что на Дальнем Востоке активно развиваются креативные кластеры. Кино станет одним из главных направлений их деятельности.

"Плюс в этом году <...> одобрено начало проектирования кинопавильона в городе Якутске. Это один из ключевых объектов мастер-плана города Якутска. Сегодня регион - один из лидеров кинопроизводства. Я уверена, что с появлением кинопавильонов в городе эта инфраструктура станет доступна всему макрорегиону. Дальнему Востоку тоже даст импульс в развитии кино", - пояснила замглавы Минвостокразвития РФ.

Всего на Дальнем Востоке в киноиндустрии занято почти 4 тыс. человек (в РФ 46,2 тыс. человек), выручка в 2024 году составила 10,6 млрд рублей (в РФ - 180 млрд рублей).