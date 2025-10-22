В Поморье отдых в лагерях для детей будет доступен круглый год

Инициатива позволит отдыхать в государственных лагерях стационарного типа детям от 6,5 до 17 лет

АРХАНГЕЛЬСК, 22 октября. /ТАСС/. Отдых в лагерях для детей в Архангельской области будет доступен круглый год. Как сообщает пресс-служба Архангельского областного собрания, депутаты на сессии в двух чтениях приняли соответствующий законопроект, инициатива позволит отдыхать в государственных лагерях стационарного типа детям от 6,5 до 17 лет включительно в любое время года.

"Мы расширяем возможности для оздоровления и отдыха детей, которые живут в Архангельской области. Вносим изменения в региональное законодательство, которые позволят родителям получать финансовую поддержку на оздоровление детей в государственных учреждениях не только в каникулярное время, но и в учебный период. Прежде всего, это касается лагеря "Северный Артек". Сейчас мы серьезно расширяем возможности его инфраструктуры, чтобы он работал не только в летний период, а в круглогодичном режиме", - сказала председатель Архангельского областного собрания депутатов Екатерина Прокопьева.

В рамках федеральной программы "Развитие образования" в "Северном Артеке" в Холмогорском округе обустраивают два первых в регионе быстровозводимых модульных спальных корпуса. Это позволит увеличить число детей, которые смогут приехать в лагерь на отдых. По словам министра образования Архангельской области Олега Русинова, с 2026 года планируется проведение краткосрочных профильных образовательных смен, что даст возможность детям отдыхать без длительного отрыва от учебы.

Чтобы охватить всех, на кого распространяется право на отдых, положения законопроекта будут иметь обратную силу и вступят в действие с 1 сентября 2025 года.