Заявление на РВП подали 2 275 иностранцев, разделяющих традиционные ценности РФ

Срок действия разрешения на временное проживание составляет три года

МОСКВА, 22 октября. /ТАСС/. Заявление на получение разрешения на временное проживание в РФ подали 2 275 иностранцев, разделяющих традиционные российские духовно-нравственные ценности. Об этом сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

"За все время действия указа с соответствующими заявлениями обратились 2 275 граждан стран дальнего зарубежья, разделяющих российские традиционные духовно-нравственные ценности", - написала она в Telegram-канале.

Волк пояснила, что согласно указу президента РФ "Об оказании гуманитарной поддержки лицам, разделяющим традиционные российские духовно-нравственные ценности" иностранные граждане могут обратиться с заявлением о выдаче РВП за границей в дипломатическое представительство или консульское учреждение Российской Федерации в государстве проживания. В России такие заявления можно подать в подразделение по вопросам миграции территориального органа МВД России, во ФГУП "Паспортно-визовый сервис" МВД России и в ГБУ Москвы "Многофункциональный миграционный центр" (для тех, кто находится в столице).

Срок действия разрешения на временное проживание составляет три года. Вид на жительство может быть выдан иностранцу, прожившему в Российской Федерации не менее одного года на основании разрешения на временное проживание. "На период рассмотрения заявления лицам, находящимся в России, срок действия визы или временного пребывания будет продлен", - подчеркнула Волк.