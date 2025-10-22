В МВД рассказали, когда полезен режим инкогнито в браузере

Такой режим может оказаться полезным при работе за общественным компьютером или при входе в дополнительный аккаунт, не выходя из основного

МОСКВА, 22 октября. /ТАСС/. Режим инкогнито в браузере не стирает "цифровой след" и не защищает от внимания злоумышленников, но может быть полезен при работе за общественным компьютером или при входе в дополнительный аккаунт, не выходя из основного. Об этом сообщили в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий (УБК) МВД России.

"Многие до сих пор верят, что кнопка "инкогнито" превращает их в цифрового шпиона - невидимого и неуловимого. На деле все куда проще: этот режим не делает вас анонимным, он лишь убирает за вами "следы" на вашем устройстве. Данный режим не защищает от рекламных трекеров и сервисов аналитики, не стирает "цифровой след" и не защищает от внимания злоумышленников", - сказали в управлении.

В МВД добавили, что это просто временная "чистая сессия", в которой не сохраняется история посещений, cookies и файлы сайтов, пароли и автозаполнение форм. Провайдер, системный администратор Wi-Fi и сам сайт все равно видят, откуда и куда вы заходили. "Когда режим инкогнито действительно полезен - при работе за чужим или общественным компьютером", - пояснили в киберполиции.

Кроме того, режим инкогнито полезен при проверке, как сайт выглядит для нового пользователя (без сохраненных cookie и персонализации), при входе в дополнительный аккаунт, не выходя из основного. "Но не стоит переоценивать его возможности", - подчеркнули в УБК.