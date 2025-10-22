В Поморье дополнили меры поддержки молодым специалистам в сфере образования

Студенты старших курсов при трудоустройстве смогут претендовать на подъемную денежную выплату

Редакция сайта ТАСС

© Донат Сорокин/ ТАСС

АРХАНГЕЛЬСК, 22 октября. /ТАСС/. Меры поддержки молодых специалистов в сфере образования расширили в Архангельской области. Депутаты областного Собрания на сессии поддержали поправки в региональный закон "Об образовании", которые расширяют возможности для студентов старших курсов в получении статуса "молодой специалист", сообщили ТАСС в пресс-службе областного парламента.

"Теперь претендовать на статус "молодой специалист" при трудоустройстве в школы и детские сады смогут как будущие педагоги - студенты старших курсов, получившие допуск к преподаванию общешкольных дисциплин, так и студенты непрофильных направлений, которые после успешного окончания третьего курса начали преподавать предметы, соответствующие их основной специальности", - сказали в пресс-службе.

Это обеспечит условия для раннего профессионального старта и получения практического опыта еще в период обучения. Кроме статуса, студенты старших курсов при трудоустройстве смогут претендовать на подъемную денежную выплату.

"Молодые специалисты, которые приходят в образовательные организации нашего региона, получают единовременную выплату в размере ста тысяч рублей. И раньше на нее имели право только выпускники вузов. Мы решили распространить это право и на студентов старших курсов при трудоустройстве", - отметила председатель регионального парламента Екатерина Прокопьева.

По словам спикера, данная мера станет весомой финансовой поддержкой, которая поможет молодым специалистам решить первоочередные бытовые вопросы и обустроить жизнь в новом статусе.

Поправки вносятся в соответствии с изменениями федерального законодательства, разрешающими привлекать к преподавательской работе студентов с третьего курса высших учебных заведений. Они направлены на создание благоприятных условий для профессионального становления молодых специалистов и укрепление кадрового потенциала в сфере образования Архангельской области.