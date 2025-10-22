В Карелии ожидают увеличения числа жителей Кемско-Беломорской агломерации

К 2035 году численность населения должна составить 32,5 тыс. человек

ПЕТРОЗАВОДСК, 22 октября. /ТАСС/. Число жителей Кемско-Беломорской агломерации, расположенной на территории Арктической зоны в Карелии, должно составить 32,5 тыс. к 2035 году. Там проживают около 25 тыс. человек, рост за 10 лет составит около 30%, следует из данных сборника "Арктика в цифрах - 2025", соавтором которого выступила комиссия Госсовета РФ по направлению "Северный морской путь и Арктика".

"Кемско-Беломорская агломерация. Настоящее время - 25 тыс. человек <...>. К 2035 году [население составит] 32,5 тыс. человек", - сказано в сборнике.

Ожидается, что из общего числа жителей к 2035 году порядка 13,8 тыс. человек будут занятыми. Согласно планам, инвестиции в основной капитал составят около 110 млрд рублей, а валовой городской продукт вырастет на 219%.

Проекты развития агломерации

Один из крупных проектов, запланированных к реализации на территории агломерации, это создание беломорского транспортного-логистического центра с выходом на Северный морской путь, Балтийское море и коридор Север - Юг. В задачи проекта входят наращивание грузооборота по Беломорско-Балтийскому каналу (ББК), восстановление логистической связи с Черным и Каспийским морями. Также в долгосрочной перспективе запланировано строительство морского торгового порта в Беломорске.

На берегу Белого моря вблизи поселка Коргаручей планируется строительство гостиничного комплекса на 160 номеров. Там создадут спа-комплекс с открытым бассейном, смотровые площадки, ресторан и парковую зону. Реализация проекта позволит привлечь дополнительных туристов на Соловки.

Еще один проект - создание акватермального курорта вблизи Беломорска на 160 номеров. Его строительство планируется на участке площадью 15 га. Ожидается, что курорт увеличит турпоток к объекту всемирного наследия ЮНЕСКО "Беломорские петроглифы". Кроме того, запланирована реконструкция открытого спортивного стадиона в Кеми.

Кемско-Беломорская агломерация находится на территории Карелии, она включена в перечень опорных населенных пунктов Арктической зоны России. Для развития данной территории предусмотрен мастер-план.