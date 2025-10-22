Возможность введения штрафов по биометрии исключили

Регистрация данных в системе происходит исключительно добровольно, напомнили в Центре биометрических технологий

Редакция сайта ТАСС

© Артем Геодакян/ ТАСС

МОСКВА, 22 октября. /ТАСС/. Применение биометрических данных для регистрации правонарушений и автоматического наложения штрафа на граждан невозможна. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе Центра биометрических технологий (ЦБТ), который является оператором Единой биометрической системы (ЕБС).

Ранее газета "Коммерсантъ" написала, что сенаторы, чиновники и представители силовых ведомств обсуждают идею автоматически штрафовать граждан за нарушение ряда статей КоАП РФ. Для этого, как пишет издание, предлагается использовать данные с камер и программы распознавания лиц, работающие в связке с базами биометрических данных.

"В соответствии с законом Единая биометрическая система не может применяться для регистрации правонарушений и "автоматического" наложения штрафов на граждан. Использование системы для этих целей исключено нормативно и невозможно технически", - рассказали в пресс-службе ЦБТ.

Там напомнили, что регистрация данных в ЕБС происходит исключительно добровольно, для обработки биометрии требуется согласие гражданина, а принуждение к сдаче биометрии запрещено законом, равно как и дискриминация тех, кто решил не регистрировать биометрию.

"Кроме того, в КоАП РФ зафиксирован принцип равенства всех российских граждан перед законом. Избирательное применение положений КоАП РФ в отношении пользователей биометрических сервисов является грубым нарушением этого принципа", - добавили в пресс-службе Центра биометрических технологий.