Путин 23 октября примет участие в заседании XVII Съезда РГО

Ожидается, что будут подведены итоги работы Русского географического общества за последние пять лет, намечены векторы развития до 2030 года и приоритетные направления деятельности до 2035 года

© Александр Казаков/ пресс-служба президента РФ/ ТАСС

МОСКВА, 22 октября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин 23 октября примет участие в заседании XVII Съезда Русского географического общества. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

"Владимир Путин примет участие в заседании XVII Съезда Русского географического общества, в ходе которого будут подведены итоги работы РГО за последние пять лет, намечены векторы развития до 2030 года и приоритетные направления деятельности до 2035 года", - говорится в сообщении.

Также делегаты съезда изберут органы управления общества, включая президента РГО. После этого Путин проведет заседание попечительского Совета Русского географического общества.