Карта конкурса "Это у нас семейное" объединила более 25 тыс. команд

Главными призами мероприятия являются 60 сертификатов по 5 млн рублей на улучшение жилищных условий для победителей и семейные путешествия для финалистов

МОСКВА, 22 октября. /ТАСС/. Свыше 25 тыс. семейных команд зарегистрировались на карте семей России - сервисе конкурса "Это у нас семейное", благодаря которому участники по всей стране знакомятся друг с другом. Об этом сообщает пресс-служба президентской платформы "Россия - страна возможностей" (РСВ).

"Более 25 тыс. конкурсантов по всей стране от Камчатки до Калининграда создают большое семейное сообщество с помощью онлайн-сервиса "Карта семей России". Ресурс доступен зарегистрированным участникам конкурса "Это у нас семейное" президентской платформы "Россия - страна возможностей" в их семейных аккаунтах", - говорится в сообщении.

После прохождения модерации семьям становится доступен функционал: можно увидеть себя на общей карте, искать другие семьи и добавлять их в друзья.

"Все как в обычной социальной сети: семейная команда отправляет запрос в друзья, и, при его одобрении, семьям взаимно раскрываются указанные контакты, вся информация и возможность общения", - отметили в РСВ.

"Мы задумывали сервис как возможность каждой команде стать частью большого семейного сообщества - объединяться не только членами своей семьи, но и знакомиться с жителями своего и других регионов, поддерживать связь, обмениваться опытом и впечатлениями от конкурса. Для общения совершенно не важен статус участников - внести свою семью на карту может любая команда, зарегистрированная на участие в любом сезоне конкурса", - отметила заместитель гендиректора президентской платформы Оксана Ачкасова.

На участие во втором сезоне конкурса "Это у нас семейное" зарегистрировался 726 191 человек, это 196 576 семей из 89 регионов вместе со своими родственниками, проживающими в 82 странах. В полуфиналы по итогам дистанционного этапа вышли 1 523 команды. Окружные полуфиналы пройдут с ноября 2025 года по май 2026 года. Финал конкурса пройдет в День семьи, любви и верности, 8 июля 2026 года.

Главные призы - 60 сертификатов по 5 млн рублей на улучшение жилищных условий для победителей и семейные путешествия для финалистов. В 2025 году конкурс "Это у нас семейное" стал частью национального проекта "Семья".