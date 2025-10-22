Правда ли, что можно самостоятельно очистить миндалины от пробок?

"Казеозные тонзиллитные пробки (также встречаются такие названия, как тонзиллолиты или казеозные массы) — это "сгустки" из клеток эпителия слизистой, остатков пищи и микроорганизмов, которые могут заполнять углубления (лакуны) миндалин (гланд), — пояснила ТАСС Ксения Марченко, врач-оториноларинголог "Инвитро Северо-Запад". — В норме миндалины "самоочищаются" с помощью естественной дренажной функции, выталкивая лишние массы, но если этого не происходит, то отложение уплотняется и превращается в светлый комок белого, желтого или серого оттенка, который заметен в горле, если широко открыть рот".

По словам врача, нарушения в работе миндалин зачастую являются следствием их воспаления и ослабления при бактериальной или грибковой инфекции (к примеру, как осложнение после ангины), сниженного иммунитета, курения или недостаточной гигиены рта, поскольку кариес, зубной налет и камень являются постоянным источником бактерий.

Ксения Марченко отмечает, что шансы полностью избавиться от пробок в домашних условиях стремятся к нулю из-за особенностей их расположения.

Более того, врач-оториноларинголог сети клиник "Атлас" Светлана Зимина предупреждает, что использование раствора с перекисью водорода и содой для полоскания горла в домашних условиях может быть даже опасным. "Перекись водорода даже в низкой концентрации при неправильном разведении или частом применении способна вызвать химический ожог слизистой глотки и гортани, — разъясняет специалист. — В социальных сетях часто не указываются точные пропорции, а иногда рекомендуются слишком концентрированные или неразбавленные растворы, что повышает риск повреждения тканей".

Отоларинголог Зимина предупреждает, что такие "самодельные" средства нарушают естественную микрофлору ротоглотки, могут вызывать раздражение и усугублять воспаление. Кроме того, случайное проглатывание раствора с перекисью опасно для пищевода и желудка.

За решением проблемы специалисты рекомендуют обратиться ко врачу, который и назначит необходимое лечение.

По словам Ксении Марченко, первым этапом будет снято воспаление с тканей горла. Затем, когда "острая" фаза пройдет, оториноларинголог проведет удаление гнойных пробок путем их "вымывания" антисептическим раствором, направленным из шприца под давлением, или ультразвукового очищения.