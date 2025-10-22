Правда ли, что можно самостоятельно очистить миндалины от пробок?
В социальных сетях распространяется…
…рецепт очищения миндалин от казеозных тонзиллитных пробок в домашних условиях. Сообщается, что для приготовления раствора, которым необходимо полоскать горло, понадобится вода, сода и перекись водорода.
А что на самом деле?
"Казеозные тонзиллитные пробки (также встречаются такие названия, как тонзиллолиты или казеозные массы) — это "сгустки" из клеток эпителия слизистой, остатков пищи и микроорганизмов, которые могут заполнять углубления (лакуны) миндалин (гланд), — пояснила ТАСС Ксения Марченко, врач-оториноларинголог "Инвитро Северо-Запад". — В норме миндалины "самоочищаются" с помощью естественной дренажной функции, выталкивая лишние массы, но если этого не происходит, то отложение уплотняется и превращается в светлый комок белого, желтого или серого оттенка, который заметен в горле, если широко открыть рот".
По словам врача, нарушения в работе миндалин зачастую являются следствием их воспаления и ослабления при бактериальной или грибковой инфекции (к примеру, как осложнение после ангины), сниженного иммунитета, курения или недостаточной гигиены рта, поскольку кариес, зубной налет и камень являются постоянным источником бактерий.
Ксения Марченко отмечает, что шансы полностью избавиться от пробок в домашних условиях стремятся к нулю из-за особенностей их расположения.
Более того, врач-оториноларинголог сети клиник "Атлас" Светлана Зимина предупреждает, что использование раствора с перекисью водорода и содой для полоскания горла в домашних условиях может быть даже опасным. "Перекись водорода даже в низкой концентрации при неправильном разведении или частом применении способна вызвать химический ожог слизистой глотки и гортани, — разъясняет специалист. — В социальных сетях часто не указываются точные пропорции, а иногда рекомендуются слишком концентрированные или неразбавленные растворы, что повышает риск повреждения тканей".
Отоларинголог Зимина предупреждает, что такие "самодельные" средства нарушают естественную микрофлору ротоглотки, могут вызывать раздражение и усугублять воспаление. Кроме того, случайное проглатывание раствора с перекисью опасно для пищевода и желудка.
За решением проблемы специалисты рекомендуют обратиться ко врачу, который и назначит необходимое лечение.
По словам Ксении Марченко, первым этапом будет снято воспаление с тканей горла. Затем, когда "острая" фаза пройдет, оториноларинголог проведет удаление гнойных пробок путем их "вымывания" антисептическим раствором, направленным из шприца под давлением, или ультразвукового очищения.
Краткие итоги
Специалисты предупреждают, что самостоятельно изготавливать растворы для полоскания горла по рецептам из интернета небезопасно. Такие меры могут только усугубить воспаление. При наличии проблемы необходимо обратиться к врачу-отоларингологу, который предложит проверенные методы лечения, включая профессиональное промывание миндалин.
Материал подготовлен редакцией проекта "Проверка информации" при участии АНО "Диалог Регионы".
ТАСС и АНО "Диалог Регионы" являются учредителями Международной ассоциации по фактчекингу (GFCN).