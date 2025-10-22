Экс-замглавы Минобороны Иванов готов уйти штурмовиком в зону СВО

Адвокат осужденного сообщил, что решение его доверителя "абсолютно искреннее и обдуманное"

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 22 октября. /Корр. ТАСС Алексей Потицкий/. Бывший заместитель министра обороны РФ Тимур Иванов, осужденный на 13 лет колонии за растрату и вывод около 3,9 млрд рублей из банка "Интеркоммерц", готов отправиться в зону СВО, в том числе для выполнения боевых задач в составе любого штурмового подразделения. Об этом ТАСС сообщил один из адвокатов экс-замминистра Денис Балуев.

"Тимур Вадимович заявил, что действительно готов выполнять боевые задачи в составе любого российского штурмового подразделения в зоне спецоперации", - сказал защитник.

По его словам, решение его доверителя уйти на СВО "абсолютно искреннее и обдуманное". Балуев отметил, что юристы анализируют порядок реализации "законного и конституционного права" экс-замминистра, с которым ведутся соответствующие консультации.

Иванов занимал пост заместителя министра обороны с мая 2016 года. 20 июня 2024 года стало известно о его увольнении. 1 июля 2025 года Московский городской суд по делу о растрате при покупке двух паромов для Керченской переправы и выводе свыше 3,9 млрд рублей из банка "Интеркоммерц" приговорил его к 13 годам колонии и штрафу в 100 млн рублей. Окончено следствие по второму делу в его отношении - по трем эпизодам получения взяток в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ), отмывании денег в особо крупном размере (ст. 174.1 УК РФ), а также в незаконном хранении оружия.