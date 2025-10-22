В шести муниципалитетах Липецкой области объявляли опасность БПЛА

Предупреждение действовало более часа

МОСКВА, 22 октября. /ТАСС/. Режим опасности атак БПЛА был объявлен в Краснинском, Данковском, Лебедянском, Лев-Толстовском, Чаплыгинском районах и Становлянском округе Липецкой области. Позже угрозу отменили. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС по региону.

"Отбой красного уровня для Краснинского МР, Становлянского МО, Данковского МР, Лебедянского МР, Лев-Толстовского МР, Чаплыгинского МР. Сохраняется желтый уровень "Воздушная опасность" по Липецкой области", - говорится в сообщении.

Предупреждение было объявлено в 13:45 мск и действовало более часа.