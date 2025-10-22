ТАСС: вес перебрасываемой в Литву метеозондами контрабанды может достигать 30 кг

Устройства способны лететь на высоте до 5 км на расстояние около 37 км

МОСКВА, 22 октября. /ТАСС/. Вес коробок с контрабандой, которые пытаются перебрасывать в Литву при помощи метеозондов, может достигать 30 кг. Об этом сообщил ТАСС информированный источник в авиадиспетчерской службе страны.

"Вес прикрепленных к метеозондам коробок с контрабандным грузом может достигать 30 кг", - сказал собеседник агентства. Он отметил, что литовские авиационные власти проинформировали всех пользователей воздушного пространства о том, что в юго-восточной части страны в ночное время "возможны несанкционированные полеты метеорологических аэростатов с контрабандой". Согласно предупреждению, "метеозонды могут лететь на высоте до 5 км на расстояние до 20 морских миль (около 37 км)". Собеседник агентства также заметил, что распространенное предупреждение действует до конца января 2026 года.

Ранее начальник службы охраны госграницы при МВД Литвы генерал Рустамас Любаевас сообщил журналистам, что литовские военные минувшей ночью зафиксировали в воздушном пространстве порядка 200 метеорологических зондов, которые организаторы незаконного бизнеса используют для переброски из Белоруссии в Литву контрабандных сигарет. Пограничники обнаружили на земле в разных районах Литвы 12 зондов, задержаны четверо подозреваемых в участии в контрабанде, которые намеревались забрать прикрепленный к шарам груз сигарет.

В связи с инцидентом, представлявшим угрозу для безопасности полетов, накануне с 23:00 (совпадает с мск) до 06:30 был закрыт международный аэропорт Вильнюса. С проблемами столкнулись около 4 тыс. пассажиров.