Росатом разработает умные парковки в Челябинске

В проекте применят исключительно отечественные решения

МОСКВА, 22 октября. /ТАСС/. Компания Росатома разработает систему умных парковок в Челябинске. Об этом сообщает пресс-служба госкорпорации.

"АО "Росатом инфраструктурные решения" (РИР, дивизион госкорпорации "Росатом") стало технологическим партнером мэрии Челябинска в создании системы управления городским парковочным пространством. Компания "Городские технологии", входящая в контур управления РИР, поставит и установит программно-аппаратные комплексы фотофиксации собственного производства, программное обеспечение, разработает интернет-портал и мобильное приложение для жителей", - говорится в сообщении. Отмечается, что в проекте будут применены исключительно отечественные решения, которые включены в Реестр российского программного обеспечения и радиоэлектронной продукции.

IT-решения РИР для организации парковочного пространства используются более чем в 10 городах страны, в том числе в Белгороде, Новосибирске и Екатеринбурге.