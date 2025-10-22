Мурашко призвал пересмотреть взгляды на старение
МОСКВА, 22 октября. /ТАСС/. Прежние взгляды на старение необходимо пересмотреть, ключевыми факторами для современного здравоохранения становятся продление продолжительности здоровой жизни и замедление развития болезней, в том числе с использованием цифровых технологий, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.
"Подход к долголетию и взгляд на старость должен быть пересмотрен. Раньше мы рассматривали приоритет продления продолжительности жизни, лечения хронических заболеваний, старения как нормального физиологического процесса. Приоритет сегодня - продолжительность здоровой жизни, замедление развития болезни или нивелирование этого фактора. Например, инфаркт миокарда возникает не сегодня, атеросклеротическое заболевание может развиваться на протяжении 20-30 лет, мы сегодня в программу это погружаем, не дать развиться инфаркту за счет ранней диагностики - вот ключевая задача", - сказал он на пленарной сессии конгресса "Национальное здравоохранение 2025".
Министр добавил, что добиваться лучших результатов в лечении пациентов удается достичь в том числе с помощью цифровых медицинских помощников.
