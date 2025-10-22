Мурашко призвал пересмотреть взгляды на старение

Необходимо сконцентрироваться на продолжительности здоровой жизни, замедлении развития болезни или нивелирование этого фактора, отметил министр здравоохранения РФ

Редакция сайта ТАСС

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко © Сергей Савостьянов/ ТАСС

МОСКВА, 22 октября. /ТАСС/. Прежние взгляды на старение необходимо пересмотреть, ключевыми факторами для современного здравоохранения становятся продление продолжительности здоровой жизни и замедление развития болезней, в том числе с использованием цифровых технологий, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

"Подход к долголетию и взгляд на старость должен быть пересмотрен. Раньше мы рассматривали приоритет продления продолжительности жизни, лечения хронических заболеваний, старения как нормального физиологического процесса. Приоритет сегодня - продолжительность здоровой жизни, замедление развития болезни или нивелирование этого фактора. Например, инфаркт миокарда возникает не сегодня, атеросклеротическое заболевание может развиваться на протяжении 20-30 лет, мы сегодня в программу это погружаем, не дать развиться инфаркту за счет ранней диагностики - вот ключевая задача", - сказал он на пленарной сессии конгресса "Национальное здравоохранение 2025".

Министр добавил, что добиваться лучших результатов в лечении пациентов удается достичь в том числе с помощью цифровых медицинских помощников.

Четвертый национальный конгресс с международным участием "Национальное здравоохранение" проходит в Москве 22-23 октября. Организаторы Конгресса - Министерство здравоохранения Российской Федерации и Фонд Росконгресс. Организационным партнером мероприятия выступает ФГБУ "ЦНИИОИЗ" Минздрава России.

ТАСС - информационный партнер конгресса.