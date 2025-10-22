В Чувашии около 100 семей впервые получат 300 тыс. рублей за третьего ребенка

Документ разработан в целях реализации мероприятий по повышению рождаемости

ЧЕБОКСАРЫ, 22 октября. /ТАСС/. Молодые малоимущие семьи в Чувашии будут получать по 300 тыс. рублей за рождение третьего и последующих детей. Ожидается, что до конца 2025 года этой поддержкой охватят около 100 семей, сообщила первый заместитель министра труда и социальной защиты республики Елена Шашкарова на заседании регионального правительства.

Кабинет министров Чувашии одобрил порядок и условия предоставления единовременной выплаты при рождении третьего или последующих детей в молодой семье в 2025-2028 гг. Было отмечено, что документ разработан "в целях реализации мероприятий по повышению рождаемости".

"Мы с коллегами проанализировали итоги реализации существующих мер по повышению рождаемости. <…> Перечень мер поддержки <…> дополнен новой мерой по предоставлению единовременной выплаты в размере 300 тыс. рублей при рождении третьего или последующего детей молодой семьей", - отметила Шашкарова.

По ее словам, данную выплату смогут получить молодые семьи, проживающие в Чувашии. "Семья на день подачи заявления [должна быть] зарегистрирована в качестве малоимущей и <…> включена регистр многодетных семей Чувашской Республики. <…> Прогнозно до конца 2025 года данную меру поддержку могут получить порядка 100 многодетных молодых семей", - уточнила замминистра.

В правительстве Чувашии сообщили, что выплата назначается при рождении третьего или последующего ребенка, начиная с 1 января 2025 года. Программа разработана по национальному проекту "Семья" и будет действовать в 2025-2028 годах.