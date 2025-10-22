В ДНР дополнительно откроются семь филиалов фонда "Защитники Отечества"

Отделения будут работать в режиме "единого окна", куда можно будет обратиться за комплексной помощью, сообщил лава региона Денис Пушилин

Редакция сайта ТАСС

ДОНЕЦК, 22 октября. /ТАСС/. Муниципалитеты Донецкой Народной Республики разместят у себя семь филиалов фонда "Защитники Отечества", сейчас в ДНР работает только филиал в Донецке. Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава ДНР Денис Пушилин.

"Принял участие в заседании наблюдательного совета фонда поддержки участников специальной военной операции "Защитники Отечества" под председательством первого заместителя руководителя Администрации президента РФ Сергея Кириенко. Сергей Владиленович поддержал инициативу развить структуру филиала фонда в Донецкой Народной Республике. В рамках этой трансформации, помимо центрального офиса "Защитников Отечества" в Донецке, откроем семь дополнительных отделений в муниципалитетах", - написал Пушилин.

Он добавил, что отделения будут работать в режиме "единого окна", куда можно будет обратиться за комплексной помощью.

"С начала своей работы 1 июня 2023 года филиал фонда "Защитники Отечества" в ДНР принял 120 тыс. обращений. Из них более 110 тыс. решены положительно. Здесь участникам СВО и членам их семей помогают оперативно оформить, восстановить и получить документы, организовать медицинскую помощь и санаторно-курортное лечение, а также пройти переобучение и трудоустроиться", - отметил глава региона.