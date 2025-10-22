Москва отказалась от микроскопов при диагностике онкозаболеваний

Заммэра Анастасия Ракова подчеркнула, что ежедневно в городе формируется архив цифровых патоморфологических изображений

МОСКВА, 22 октября. /ТАСС/. Москва, вероятно, является единственным мегаполисом в мире, где специалисты отказались от использования микроскопов при диагностике онкологических заболеваний. Заменой этому стали цифровые снимки, которые анализируют врачи, поделилась мнением заммэра столицы Анастасия Ракова.

"Инновация, которую мы также в Москве реализовали и активно готовы делиться своими новациями, это цифровая патоморфология в онкологии. На сегодняшний день мы, наверное, единственный мегаполис в мире, который больше не смотрит в микроскоп на стекла. Сегодня все исследования осуществляются в цифровом формате, сканируется стекло, получается цифровой образ с очень высоким разрешением. И именно его анализируют врачи, в том числе имея возможность посмотреть предыдущие исследования, сравнить их динамику", - рассказала Ракова на пленарном заседании в рамках четвертого национального конгресса "Национальное здравоохранение".

Заммэра подчеркнула, что ежедневно в Москве формируется архив цифровых патоморфологических изображений. Кроме того, цифровой инструмент значительно снижает нагрузку с врача. "В будущем, конечно, это база для формирования очень серьезных цифровых решений, которые будут поддерживать врача", - заключила Ракова.

Четвертый национальный конгресс с международным участием "Национальное здравоохранение" проходит в Москве 22-23 октября. Организаторы Конгресса - Министерство здравоохранения Российской Федерации и Фонд Росконгресс. Организационным партнером мероприятия выступает ФГБУ "ЦНИИОИЗ" Минздрава России. ТАСС - информационный партнер конгресса.