В Подмосковье более 30 дорожных участков оснастили шумовыми полосами

Работы прошли на 34 участках региональных дорог

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 22 октября. /ТАСС/. Дорожные службы Московской области обустроили 50 комплектов шумовых полос на 34 участках региональных дорог, работы прошли в 23 округах региона. Об этом сообщила пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья.

"Работы общим объемом больше 630 кв. м провели на дорогах в 23 округах. Шумовые полосы привлекают внимание водителей в определенных зонах, например, перед пешеходными переходами, перекрестками, опасными участками и вблизи населенных пунктов. Они создают акустический и тактильный эффект, который помогает водителям лучше контролировать ситуацию на дороге и снижает риск ДТП", - привели в тексте слова министра транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марата Сибатулина.

Уточняется, что работы прошли на 34 участках региональных дорог. Всего обустроили 50 комплектов шумовых полос. В частности, полосы установили в Кашире, Зарайске, Клину, Коломне и других городских округах.

Как добавили в министерстве, в этом году планируется обустроить еще около 10 комплектов шумовых полос.