МВД России и Казахстана задержали поставщиков sim-карт для мошенников

У четырех россиян изъяли 11 устройств sim-box, 3 ноутбука, 31 сотовый телефон, а также свыше 19 тыс. казахстанских и европейских sim-карт

АСТАНА, 22 октября. /ТАСС/. Сотрудники казахстанского и российского министерств внутренних дел в сфере борьбы с киберпреступностью задержали в РФ в ходе совместных действий четырех россиян, которые организовали канал поставки и массовую активацию sim-карт, используемых интернет-мошенниками. Об этом сообщили в МВД Казахстана.

"21 октября в ходе служебной командировки сотрудниками департамента по противодействию киберпреступности МВД Республики Казахстан совместно с управлением киберполиции МВД Российской Федерации по результатам длительной разработки в трех регионах России задержаны лица, организовавшие канал поставки и массовую активацию sim-карт, используемых интернет-мошенниками для совершения противоправных действий в отношении граждан Казахстана и СНГ", - сообщили в пресс-службе ведомства. "Задержаны четыре гражданина Российской Федерации. <...> Совместные действия позволили пресечь канал поставки и деятельность транснациональной организованной группы, предотвратить дальнейшее вовлечение граждан в мошеннические схемы и нанести ощутимый удар по международной киберпреступности", - приводит пресс-служба слова замначальника департамента по противодействию киберпреступности МВД Казахстана Аслана Ускембаева.

По данным МВД республики, в результате проведенной спецоперации у преступников изъято 11 устройств sim-box, 3 ноутбука, 31 сотовый телефон, использованных фигурантами для активации sim-карт, а также свыше 19 тыс. казахстанских и европейских sim-карт.