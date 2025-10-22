В архив Петербурга попала история Москвы в годы ВОВ и испанских партизан

Частью архива также стала монография управляющего делами Санкт-Петербургского регионального информационного центра ТАСС Станислава Вязьменского

Редакция сайта ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 22 октября. /ТАСС/. Дневник москвички Златы Ногтевой, повествующий о жизни столицы в годы Великой Отечественной войны, а также личной истории женщины, связавшую свою жизнь с испанскими партизанами, стал частью коллекции Центрального государственного архива Санкт-Петербурга. Это первый документ московского происхождения, попавший в петербургский архив, передает корреспондент ТАСС.

"Несмотря на то, что дневник посвящен Москве, поскольку моя бабушка участвовала в обороне Москвы, рыла окопы, там достаточно значительная часть посвящена описанию того, что было в Ленинграде. <...> Вместе с тем, это дневник, который посвящен личной жизни, но жизни, связанной с историей партизанского движения в Ленинградской области", - сказала доцент кафедры, и.о. заведующего кафедрой "История архитектуры и градостроительства" Московского архитектурного института (Государственной академии), внучка автора дневника Ольга Ногтева на церемонии передачи документа.

Дневник Златы Вениаминовны Ногтевой охватывает период с 22 июня 1941 года по 17 ноября 1944 года и представляет собой летопись московской повседневности в военные годы. В нем нашли отражение тревоги и надежды жителей столицы, трудности быта и работа для фронта. Однако эти записи ценны не только как исторический источник, но и как глубоко личная история любви.

Испанские партизаны в жизни и дневнике Ногтевой

Как следует из документов, Злата Ногтева была замужем за бойцом интернационального партизанского отряда имени Ворошилова под командованием Ф. Гульона - испанским антифашистом Пабло Сан Хосе Мартином. Однако ее первый муж пропал без вести 3 октября 1942 года после боя у деревни Дорогони (ныне Новгородская область). К тому времени у Златы и Пабло уже родился сын Александр - отец хранительницы дневника, Ольги Александровны.

Личная драма героини получила неожиданное продолжение. В апреле 1943 года к Злате Вениаминовне приехал друг и боевой товарищ погибшего Пабло - Хоакин Гомес Гарсия. Между ними возникла близость, и Злата Ногтева, по сути, стала женой двух испанских партизан, связанных боевым братством и трагической судьбой. Эти сложные, искренние переживания нашли подробное отражение на страницах дневника.

"Это человеческое лицо войны. Мы мало знаем, о том, как люди воспринимали, как смотрели на это изнутри. Мне кажется, что именно через такие документы мы по-настоящему понимаем, что такое война, как человек живет в этом состоянии и что есть наша история, проживаемая через жизнь семьи", - добавила Ногтева.

Монография сотрудника ТАСС стала частью архива

Также частью архива сегодня стала монография "Ленинградская битва 1941-1944. Партизанский отряд Франциско Гульона: судьба и память" управляющего делами Санкт-Петербургского регионального информационного центра ТАСС Станислава Вязьменского. Эта книга раскрывает малоизвестную страницу войны - участие интернационалистов в партизанском движении во время Ленинградской битвы. Она посвящена истории партизанского отряда под командованием Франциско Гульона и является попыткой приоткрыть завесу тайны над малоизученной страницей истории.