Число размещенных в ПВР после обрушения в доме в Саратове выросло до 38

Также организовано питание

Редакция сайта ТАСС

САРАТОВ, 22 октября. /ТАСС/. Число жильцов поврежденного при обрушении дома в Саратове, которым понадобилось место в пункте временного размещения, выросло до 38. Об этом сообщили в администрации Заводского района Саратова.

Читайте также

Что известно о взрыве в жилом доме в Саратове

Вечером 18 октября в аварийном многоквартирном доме на улице Крымской обрушилась стена на первом этаже одного из подъездов. По факту случившегося возбудили уголовное дело по ст. 293 УК РФ (халатность). Губернатор Роман Бусаргин поручил ускорить переселение дома.

"В настоящее время 38 жильцам предоставили места в пункте временного размещения - в двух гостиницах, организовано питание", - отметили в администрации. Ранее сообщалось о 18 жильцах.

Чиновники и сотрудники прокуратуры проводят встречи с жителями эвакуированных подъездов. Гражданам разъяснили порядок оформления заявлений для получения материальной помощи, специалисты оказывают содействие в подготовке документов.