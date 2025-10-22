В Перми в 28 раз открылся Всероссийский патриотический медиафорум "Щит России"

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин отметил, что щит России состоит, в первую очередь, из подвигов бойцов

ПЕРМЬ, 22 октября. /ТАСС/. Всероссийский патриотический медиафорум "Щит России" открылся в Перми в 28 раз. Об этом сообщает корреспондент ТАСС.

"Сегодня против нашей страны ведется беспощадная, беспрецедентная информационная война. И только в нашем журналистском слове правда: из первых уст рассказывать о том, что происходит в зоне специальной военной операции, как наши бойцы защищают интересы нашей страны. <.. > Спасибо всем огромное, и позвольте 28-й Всероссийский медиафорум "Щит России" объявить открытым", - сказал заместитель генерального директора Всероссийской государственной телевизионной и радиовещательной компании (ВГТРК) Рифат Сабитов.

Как отметил губернатор Пермского края Дмитрий Махонин в ходе церемонии открытия форума, щит России состоит, в первую очередь, из подвигов бойцов, которые защищают суверенные интересы России в зоне специальной военной операции. Также он состоит из трудовых коллективов, "которые куют оружие победы на заводах и фабриках". "И, естественно, он состоит из журналистов, тех, кто работает в горячих точках, тех, кто работает в нашей стране, и своим словом, своей правдой также создают щит России. Я хочу вас поблагодарить за то, что вы - щит нашей страны, хочу вас поблагодарить за ваш труд", - сказал глава Прикамья.

Полномочный представитель президента России в Приволжском федеральном округе (ПФО) Игорь Комаров в своем приветствии к участникам медиафорума также отметил, что особенность этого мероприятия заключаются в том, что оно позволяет "выявлять подлинные жизненные подвиги простых людей, привлечь внимание общественности к настоящим героям и поднять тему любви к Отечеству на новый уровень осознания". "Искренне благодарю всех участников конкурса, каждая ваша работа несет глубокий смысл, вдохновляет молодых и помогает формировать правильные представления о прошлом и будущем России", - зачитал приветствие Игоря Комарова Главный федеральный инспектор по Пермскому краю Сергей Половников.

Роль медиа в укреплении гражданской солидарности, доверия и национального единства в своем приветствии также отметила заместитель министра цифрового развития и средств масловой коммуникаций РФ Белла Черкесова. "Особое значение приобретает роль медиа, как инструмента укрепления гражданской солидарности, доверия и национального единства. Пусть форум "Щит России" станет площадкой, где встречаются профессионалы, эксперты и молодые специалисты, готовые вместе искать новые подходы к освещению важных для общества тем, создавать честные и вдохновляющие инициативы", - зачитали слова Черкесовой ведущие форума.

О форуме

Форум "Щит России" ежегодно сопровождается проведением творческого конкурса среди журналистов. В этом году на конкурс поступило рекордное количество заявок - более 900 работ от телевизионных и радио-журналистов, печатных СМИ и интернет-изданий из 75 регионов России, в том числе из новых территорий: Луганской и Донецкой Народных Республик.

В дни форума в Перми порядка 100 представителей СМИ со всей страны примут участие в пленарной сессии, а также четырех мастер-классах ведущих журналистов, фотокорреспондентов и военных корреспондентов России. В частности, встречи проведут заведующий кафедрой фотожурналистики и технологий СМИ факультета журналистики МГУ им. М. В. Ломоносова Олег Бакулин, политический обозреватель радиостанции "Вести FM" Владимир Аверин, военкор ВГТРК Григорий Вдовин и главный редактор телеканала "История" Алексей Денисов. Помимо этого, участники форума отправятся на экскурсию в города Соликамск и Усолье и узнают о том, как варили соль на Каме.

Форум "Щит России" проводится в Перми с 1998 года. С 2011 года фестиваль стал составной частью государственной программы "Патриотического воспитания граждан Российской Федерации на 2011-2015 годы", а затем и аналогичной федеральной программы на 2016-2020 годы. В этом году "Щит России" будет проходить до 24 октября. Организаторами медиафорума выступает филиал Всероссийской государственной телевизионной и радиовещательной компании (ВГТРК) ГТРК "Пермь" при финансовой поддержке министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ и администрации губернатора Пермского края. Председатель жюри конкурса "Щит России" - заместитель генерального директора ВГТРК Рифат Сабитов.