В Томской области обучаются около 2 тыс. студентов из Узбекистана

Российский регион наращивает сотрудничество с республикой

МОСКВА, 22 октября. /ТАСС/. Порядка 1,7 тыс. студентов из Республики Узбекистан обучаются на технических специальностях в высших учебных заведениях Томской области. Об этом на II Совете регионов РФ и Республики Узбекистан сообщил губернатор российского региона Владимир Мазур.

"Системообразующим города и области является наука и высшее образование, подготовка кадров в масштабах страны и за ее пределами. Например, из Узбекистана [в регионе] обучаются более 1,7 тыс. студентов на таких специальностях, как инженеры, математики, химики, строители", - сказал он.

Мазур подчеркнул, что регион наращивает сотрудничество с Узбекистаном, которое в том числе позволит сформировать промышленно-кооперационные цепочки в разных отраслях экономики обеих сторон. "В потенциале мы убедились лично год назад, посетив Узбекистан вместе с большой делегацией Томской области, и познакомились с работой ведущих компаний республики, заключили соглашение. Предлагаю коллегам начать диалог о том, в каких измерениях и формах данное партнерство могло бы найти свое выражение", - добавил он.

Губернатор отметил, что сотрудничество между регионом и страной также может быть направлено на использование компетенций инфраструктуры кластеров в интересах промышленности Узбекистана - для производства продукции на внутренние и внешние рынки, а также на реализацию совместной научно-технологической разработки, включая развитие образовательных программ для подготовки инженеров-химиков.

Второе заседание Совета регионов РФ и Узбекистана проходит в Московской области 21-22 октября. Стороны намерены определить новые направления сотрудничества и подписать ряд соглашений. Организаторами мероприятия выступают Министерство экономического развития РФ, правительство Московской области и Министерство инвестиций, промышленности и торговли Узбекистана.