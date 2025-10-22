В Нальчике открыли мемориальные доски государственному деятелю и поэту

На проспекте Ленина, где жил Асланби Ахохов, собрались представители власти, общественники и родственники

НАЛЬЧИК, 22 октября. /ТАСС/. Мемориальные доски известному государственному деятелю, экс-председателю Совета министров республики Асланби Ахохову и народному поэту КБР Зуберу Тхагазитову открыли в столице Кабардино-Балкарии (КБР), передает корреспондент ТАСС.

На проспекте Ленина в Нальчике, где жил Асланби Ахохов, собрались представители власти, общественники и родственники. Они поделились воспоминаниями. "Он был незаурядным политиком и человеком. Пройдя непростой жизненный путь - рано остался без отца, затем война, но он был добрым, чутким и чрезвычайно скромным. У него было развито чувство нового. Я помню, как при нем организовали инструментальный завод, Каббалкгражданстрой, бальнеологический курорт и многие другие предприятия, которые были, можно сказать, градообразующими", - сказал на открытии общественный деятель и зять Ахохова Феликс Хараев.

Асланби Ахохов - государственный и партийный деятель, возглавлял Совет министров КБАССР с 1957 по 1969 гг., являлся депутатом Верховного Совета СССР нескольких созывов. Участник Великой Отечественной войны. Награжден орденами Ленина, Трудового Красного знамени, Красной звезды. Скончался в 1980 году.

"Я видела как он общался с маршалом Жуковым, со сторожем на даче и высокими московскими чиновниками - так вот он был всегда одинаково порядочным, добрым и требовательным, прежде всего к самому себе", - поделилась дочь Елена Ахохова.

Еще одну мемориальную доску открыли также на главной улице столицы КБР. На доме, где жил народный поэт Кабардино-Балкарии.

Зубер Тхагазитов - автор более 30 поэтических сборников. Также занимался художественным переводом на родной язык произведений Пушкина, Руставели, северокавказских авторов. Работал главным редактором журнала "Эльбрус". Ушел из жизни в 2021 году.