Более 18 тыс. участников движения студотрядов трудились в сфере сельского хозяйства летом
МОСКВА, 22 октября. /ТАСС/. Более 18 тыс. человек участников движения студенческих отрядов трудились в сфере сельского хозяйства летом. Об этом сообщила пресс-служба РСО.
"В России завершили работу студенческие сельскохозяйственные отряды. В этом году более 18 000 юношей и девушек были задействованы на четырех всероссийских, более 23 межрегиональных и окружных трудовых проектах, а также на сотнях государственных и коммерческих предприятиях регионального значения. Многие студенты приступили к работе еще в мае", - говорится в сообщении.
Участники студенческих сельскохозяйственных отрядов традиционно работают в качестве овощеводов, коневодов, птицеводов, рыбоводов, наладчиков сельскохозяйственных машин, обработчиков морепродуктов, зоотехников, трактористов, ландшафтных дизайнеров и других специалистов. Некоторым довелось попробовать себя даже в роли операторов сельскохозяйственных дронов. В среднем за летний трудовой семестр силами студенческих сельскохозяйственных отрядов собирается более 11 тыс. тонн яблок, обрабатывается более 22 тыс. гектар земли, перемалывается более 13 тыс. тонн зерновых.
"Сельское хозяйство - это отрасль, которая буквально кормит страну. Зерно, овощи, фрукты, мясо - результат труда сотен тысяч людей. Сегодня работать в аграрной сфере становится всё престижнее: это стабильность, достойная зарплата и поддержка государства. Этим летом участники РСО внесли свой вклад в продовольственную безопасность страны, развили профессиональные компетенции и уверенность в себе. Радует, что многие ребята после выпуска из университета остаются в отрасли и благодаря опыту, полученному в отряде, работают в ведущих агрохолдингах России!" - отметила председатель правления РСО, член Комитета Госдумы по охране здоровья Юлия Дрожжина.
Студенческие сельскохозяйственные отряды - одно из старейших направлений деятельности РСО, направленное на подготовку кадров для агропромышленного комплекса страны. В данное направление входят и путинные отряды. В этом году более 5000 студентов были трудоустроены на рыбоперерабатывающие заводы Дальнего Востока.
Всероссийский слет - это ежегодное мероприятие студенческих отрядов, в ходе которого подводятся итоги трудового сезона. В 2025 году организаторами мероприятия выступают Российские студенческие отряды совместно с Министерством образования и науки Российской Федерации, Правительством Красноярского края и Сибирским федеральным университетом. Генеральный информационный партнер - ТАСС.