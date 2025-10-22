Заммэра Ракова: ИИ в поликлиниках Москвы снял нагрузку с врачей в 350 тыс. очных приемов

По словам заммэра Анастасии Раковой, приемы, на которые люди записывались для получения различных справок, продления выписки лекарств, закрытия больничных и прочих целей, были проактивно переведены в телемедицинский формат

МОСКВА, 22 октября. /ТАСС/. Около 250 тыс. москвичей ежедневно обращаются в поликлиники. Чтобы снять излишнюю нагрузку с врачей, в городе ввели ИИ-систему умного приема, сообщила заммэра Москвы Анастасия Ракова на Национальном конгрессе "Национальное здравоохранение".

"В Москве больше 250 тыс. [человек] каждый день приходят в поликлинику, у них абсолютно разные цели. И все они раньше попадали на прием к бедному загруженному участковому <...>. Половина этих функций не лечебные, они административные, и этот клиентский путь не оптимален. Поэтому мы сформировали систему умного приема, при которых пациент, когда записывается на прием, обязательно указывает цель", - сказала Ракова.

Она отметила, что система работает уже четыре месяца, благодаря ей 350 тыс. приемов были сняты. "Люди просто не пришли, потому что нет необходимости ходить, и врач не был загружен неэффективной работой", - подчеркнула заммэра. По ее словам, приемы, на которые люди записывались для получения различных справок, продления выписки лекарств, закрытия больничных и прочих целей, были проактивно переведены в телемедицинский формат.

Кроме того, по ее словам, если при записи в поликлинику пациент указал цель обращения "плохое самочувствие или боль", ему стал предлагаться опросник, который формировал риск-ориентированный профиль человека. К анализу данных из электронных медкарт также подключили ИИ-систему, которая перед приемом врача формирует документ с основной необходимой информацией.

"На сегодняшний день прошло четыре месяца - 10 млн саммари составлено в московских поликлиниках. Мы проанализировали качество приема врача, считаем, что у нас улучшилось в два раза. Мы видим, что количество ошибок врачебных по выбору тактики лечения, по назначению терапии, по формированию диагностического поиска, существенно сократилось. И такие направления мы только будем дальше наращивать", - подчеркнула Ракова.

Четвертый национальный конгресс с международным участием "Национальное здравоохранение" проходит в Москве 22-23 октября. Организаторы Конгресса - Министерство здравоохранения Российской Федерации и Фонд Росконгресс. Организационным партнером мероприятия выступает ФГБУ "ЦНИИОИЗ" Минздрава России. ТАСС - информационный партнер конгресса.