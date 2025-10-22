В Краснодаре открылось после ремонта обновленное послеродовое отделение

КРАСНОДАР, 22 октября. /ТАСС/. Послеродовое отделение перинатального центра краевой клинической больницы №2 в Краснодарском крае открылось после капитального ремонта. Об этом сообщает министерство здравоохранения региона.

"Отделение распахнуло свои двери для мам и их малышей. Это одно из самых востребованных медицинских учреждений региона. С начала года здесь появилось на свет более 5,3 тыс. новорожденных, поэтому обновление и расширение помещений было крайне необходимо", - отметили в Минздраве.

В ведомстве уточнили, что в отделении заменили все - от инженерных коммуникаций до отделки и мебели. "Теперь здесь просторные палаты, современное оборудование и комфортные условия, которые позволяют молодым мамам спокойно восстановиться после родов и наслаждаться первыми днями жизни малыша", - добавили в Минздраве региона.

В министерстве подчеркнули, что открытие обновленного отделения станет первым шагом в дальнейшем повышении качества медицинской помощи для молодых семей во всем регионе.