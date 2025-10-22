Суд Испании не принял иск против Нетаньяху из-за перехвата судна "Мадлин"

Судья счел, что произошедшее не подпадает под юрисдикцию испанской инстанции

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху © Сергей Бобылев/ ТАСС

МАДРИД, 22 октября. /ТАСС/. Национальная судебная коллегия Испании не приняла к рассмотрению иск против премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху из-за перехвата силами еврейского государства судна "Мадлин" в июне 2025 года. Об этом говорится в пресс-релизе юридической инстанции.

По ее информации, судья "не принял к рассмотрению [иск] и закрыл" дело против главы израильского кабмина. Жалобу подал местный активист, который находился на судне. Так, в испанской инстанции сочли, что произошедшее не подпадает под юрисдикцию местного суда.

В ночь на 9 июня израильский морской спецназ "Шаетет-13" захватил контроль над судном "Мадлин" по пути к побережью Газы. Судно с 12 пропалестинскими активистами на борту было перенаправлено к берегам Израиля. Пассажиров задержали для последующей депортации.

Судно "Мадлин", относящееся к коалиции "Флотилия свободы", отошло от Сицилии 1 июня с гуманитарной помощью для населения Газы. 8 июня министр обороны Израиля Исраэль Кац приказал военным принять любые меры, чтобы не подпустить судно к берегам Газы.

Вслед за этим временный поверенный в делах посольства Израиля в Мадриде был вызван в МИД Испании.