Кумпилов: стобалльники ЕГЭ в Адыгее будут получать премии в размере 100 тыс. рублей

Решение о поощрении выпускников за 100 баллов по предметам Единого государственного экзамена обсуждалось им ранее в ходе встречи с талантливой молодежью

МАЙКОП, 22 октября. /ТАСС/. Выпускники школ Адыгеи, набравшие по 100 баллов при сдаче ЕГЭ, будут поощряться денежной премией в размере 100 тыс. рублей. Новая мера направлена и на материальную поддержку талантливой молодежи, и на стимулирование интереса к глубоким знаниям среди всех учащихся, сообщил в своем канале в Max глава республики Мурат Кумпилов.

"Стобалльники ЕГЭ в Адыгее будут получать из республиканского бюджета денежную премию в 100 тыс. рублей. Накануне я подписал соответствующий указ. В этом году в регионе было 10 стобалльных результатов, и мы надеемся, что в следующем году их будет еще больше. Ведь новая мера направлена не только на материальную поддержку талантливой молодежи, но и на стимулирование интереса к глубоким знаниям среди всех учащихся", - написал он.

Глава региона пояснил, что решение о поощрении выпускников за 100 баллов по предметам Единого государственного экзамена обсуждалось им ранее в ходе встречи с талантливой молодежью. В Адыгее, по его словам, немало молодых людей, которые достигают успехов в учебе, творчестве, спорте и прославляют республику, достигают высоких результатов на разного уровня конкурсах, соревнованиях. Таких ребят власти республики стараются постоянно поощрять, выделяя премии, направляя на отдых, предоставляя возможность участвовать в общероссийских образовательных площадках и проектах.

"Теперь ежегодно будем поощрять и всех стобалльников. Мы гордимся нашей талантливой молодежью и хотим, чтобы их выдающиеся достижения были по достоинству отмечены. Ведь 100 баллов - это показатель качества образования, блестящих знаний выпускника, а также огромной поддержки со стороны родителей и учителей. Поэтому премия - это заслуженная награда за труд и знак того, что мы верим в наших ребят", - отметил Кумпилов.

Руководитель региона добавил, что республика поддерживает молодежь и создает условия для ее развития, используя, в том числе механизмы новых нацпроектов "Молодежь и дети" и "Семья".