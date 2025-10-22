В Псковской области открыли выставку о сожженной в годы войны деревне

В экспозиции представлены документы о жизни колхоза "Горушка" до Великой Отечественной войны, а также о трагической гибели жителей в январе 1944 года

ПСКОВ, 22 октября. /ТАСС/. Выставка "История одной деревни", посвященная деревне Горушка Дновского района Псковской области, уничтоженной нацистами 4 января 1944 года, открылась в Музее истории оккупации и геноцида населения Псковской области. Открытие экспозиции приурочено ко Дню памяти жителей сожженных деревень, сообщили и ТАСС в пресс-службе Государственного архива Псковской области.

"Ежегодно 22 октября в Псковской области чтят региональную памятную дату - День памяти жителей сожженных деревень. В день региональной памятной даты в области проводятся мероприятия патриотической направленности. Государственным архивом Псковской области подготовлена выставка архивных документов "История одной деревни". В этом году выставка посвящена деревне Горушка Дновского района, сожженной нацистами 4 января 1944 года", - сообщили в архиве.

На выставке представлены документы о жизни колхоза "Горушка" до Великой Отечественной войны, о трагической гибели жителей в январе 1944 года, об уроженцах Горушки, сражавшихся на фронте, о послевоенном восстановлении деревни, предметы деревенского быта и документы довоенного периода о развитии колхоза Большая Горушка, например, акт на вечное пользование землей 1935 года, документы комиссии о расследовании злодеяний в Дновском районе, показания свидетелей-жертв, которые чудом выжили, их уникальные фото периода после войны, фотографии деревни в настоящее время и видео воспоминания местных жителей , записанные архивом, довоенную партизанскую карту из личного фонда А. Ф. Майорова, обобщенные сведения об участниках Войны, призванных из Горушки.

О деревне

Деревня Горушка находится в Дновском муниципальном округе. Впервые она упоминается еще в XVIII веке. До начала Великой Отечественной войны в деревне было около 100 домов, в которых жили большие семьи. "Всей деревней отмечали праздники. Но затем пришла война, а вскоре мужчины ушли из деревни - кто на фронт, кто в партизаны. Большинство мирных жителей осталось жить в деревне - кто боялся за дом, кто за детей, а кому-то уезжать было просто некуда. В годы оккупации люди выживали, как могли. Вместе с беженцами в то время в деревне проживало около 300 человек", - пояснили в архиве.

Ближе к вечеру 4 января 1944 года в Горушку пришли немцы и совершили немыслимое по своей жестокости преступление - на высоком берегу реки Люты расстреляли и сожгли всех обитателей деревни. Уцелели те, кого в тот день не было в деревне, и те, кого закрыли от пули и огня тела односельчан. Всего в тот страшный день погибли более 120 человек.

После окончания Великой Отечественной войны в деревне Горушка была возрождена жизнь. Колхоз был восстановлен 5 марта 1944 года. На момент 1 января 1949 года в нем было около 40 жилых домов, в которых жило около 140 человек.