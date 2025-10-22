В РПЦ создали центр для перевода богослужебной литературы на языки народов Африки

В задачи центра также входит проведение методических и обучающих семинаров, курсов, в том числе с применением дистанционных технологий

МОСКВА, 22 октября. /ТАСС/. Духовно-просветительский центр во имя апостола и евангелиста Марка создан в структуре Патриаршего экзархата Африки, задачей центра будет перевод и издание богослужебной и духовной литературы на языках народов Африки и проведение обучающих курсов. Об этом сообщается на сайте экзархата.

"По благословению Святейшего патриарха Московского и всея Руси Кирилла в структуре Патриаршего экзархата Африки создан Духовно-просветительский центр во имя апостола и евангелиста Марка Патриаршего экзархата Африки. В задачи центра входят: перевод и издание богослужебной, духовной, методической литературы на международные и национальные языки народов Африки, проведение методических и обучающих семинаров, курсов, в том числе с применением дистанционных технологий", - говорится на сайте.

Отмечается, что среди задач центра также будет подготовка и обеспечение трансляции медиа-материалов, организация и проведение просветительских и творческих проектов и конкурсов, подготовка методических пособий по проведению занятий со взрослыми и детьми и ведение регулярной поддержки духовенства, педагогов и катехизаторов в соответствующих чатах в социальных сетях.

Руководителем центра назначен клирик Курской епархии протоиерей Тигрий Хачатрян.