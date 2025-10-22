В Омск прибыли почти все рейсы, задержанные из-за сильного тумана

В частности, неизвестно время прилета чартерного рейса из Антальи, который сел в Астане

ОМСК, 22 октября. /ТАСС/. В пункт назначения прибыли восемь из десяти рейсов, задержанных из-за сильного тумана в Омске, сообщается на онлайн-табло аэропорта Омск-Центральный. Неизвестно время прилета чартерного рейса из Антальи, который сел в Астане, и рейса авиакомпании "Казах Эйр" из самой Астаны.

Согласно информации на онлайн-табло, самолеты из Владивостока, Санкт-Петербурга, Москвы и Казани прибыли с задержкой от 5,5 до 12 часов. Соответственно, были отложены и обратные рейсы.

Причиной задержек стал сильный туман ночью в Омске, видимость в городе составляла около 100 м.