На Урале около 1,5 тыс. человек примут участие в кадровом форуме

В рамках мероприятия запланирована выставка работодателей, на которой представлены 30 компаний

ЕКАТЕРИНБУРГ, 22 октября. /ТАСС/. Участниками двухдневного кадрового форума в креативных индустриях "Включай себя", который стартовал в Екатеринбурге, станут около 1,5 тыс. человек. В рамках форума запланированы выставка работодателей, мастер-классы об особенностях рынка труда в конкретных отраслях и другие события, сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области.

"Для участия в форуме зарегистрировалось около 1,5 тысячи человек - уверен, многие выйдут сегодня из "Салюта" и завтра из "Домны" с оффером на руках. Участники готовились к форуму заранее: компаниям с помощью нашего сайта направлено более 300 резюме", - приводят в сообщении слова директора Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства Валерия Пиличева.

В рамках форума запланирована выставка работодателей, на которой представлены 30 компаний: в сферах промышленного дизайна, рекламы и медиа, кинопроизводства, индустрии fashion, архитектуры и IT. В деловой программе также выступят эксперты с лекциями и мастер-классами о выборе места работы, подготовке резюме, правилам прохождения собеседований, особенностях рынка труда в конкретных отраслях.

"Доля креативных индустрий в экономике Свердловской области в настоящее время уже составляет около 3%, и к 2030 году мы стремимся увеличить этот показатель до 5%. Как и во многих других сферах, одной из важнейших задач в творческом предпринимательстве является обеспечение индустрии кадрами. В настоящее время в креативном бизнесе на Урале занято порядка 30 тысяч человек. <…> Задача, которую ставит губернатор Денис Паслер, - помочь работникам и работодателям найти друг друга", - приводят в сообщении слова и.о. заместителя губернатора - министра инвестиций и развития Свердловской области Дмитрия Ионина.