Артамонов прокомментировал снижение числа медучреждений в Липецкой области

Это ведет к укрупнению и централизации ресурсов в сфере здравоохранения, сообщил губернатор региона

МОСКВА, 22 октября. /ТАСС/. Снижение количества медицинских организаций, проводимое в Липецкой области, ведет к укрупнению и централизации ресурсов в сфере здравоохранения. Об этом сообщается в презентации губернатора Липецкой области Игоря Артамонова, которую он представил на IV Национальном конгрессе с международным участием "Национальное здравоохранение - 2025" в Национальном центре "Россия".

"За последние пять лет в регионе проведена реорганизация медицинской сети, направленная на повышение эффективности и качества обслуживания. Снижение количества юридических лиц медицинских организаций [с 63 в 2020 году до 50 в 2025 году] привело к укрупнению и централизации ресурсов. [Ожидается, что в 2026 году в регионе будет 35 медицинских организаций]", - говорится в презентации.

Также Артамонов отметил, что в регионе активно реализуются муниципальные и корпоративные программы в области здравоохранения. "Задача - как можно больше добиться корпоративных и муниципальных программ, чтобы руководители предприятий, руководители учреждений, они уверовали, что в оздоровлении, в правильной диспансеризации, в своевременной диспансеризации есть здоровье. С учетом дефицита рабочей силы, сбережение трудового населения, сбережение своих работников - одна из главных задач любого руководителя", - добавил губернатор.

Четвертый Национальный конгресс с международным участием "Национальное здравоохранение" проходит в Москве 22-23 октября. Организаторы конгресса - Министерство здравоохранения Российской Федерации и Фонд Росконгресс. Организационным партнером мероприятия выступает ФГБУ "ЦНИИОИЗ" Минздрава России.

