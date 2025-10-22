Новая верфь в Северодвинске позволит повысить долю гражданского судостроения

Предполагается рост доли до 15%

АРХАНГЕЛЬСК, 22 октября. /ТАСС/. Создание новой верфи для нужд гражданского судостроения в Северодвинске Архангельской области позволит повысить его долю в структуре отрасли до 15%, следует из данных сборника "Арктика в цифрах 2025", соавтором которого выступила комиссия Госсовета РФ по направлению "Северный морской путь и Арктика".

"Новая верфь, которая появится в городе Северодвинске, обеспечит строительство крупнотоннажного гражданского флота, в частности, судов обеспечения, танкеров, контейнеровозов, балкеров, а также морской техники различного назначения. За счет ввода новой верфи предполагается рост доли гражданского судостроения в структуре отрасли до 15%. Реализация проекта позволит усилить позиции России в Арктике и поддержит развитие отечественного судостроения на качественно новом уровне", - указано в сборнике.

Губернатор Архангельской области Александр Цыбульский в ходе рабочей встречи с президентом России Владимиром Путиным в Архангельске в 2023 году предложил создать новую верфь для строительства судов арктического класса для работы на Северном морском пути. Было предложено место на острове Ягры в Северодвинске. Площадка находится в непосредственной близости к судоремонтному заводу "Звездочка", габариты канала позволяют проводить крупнотоннажные суда.